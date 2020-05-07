В общественных местах Кирова появятся дезинфицирующие кабины

7 Май 2020 2020-05-07T14:21:23+03:00

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Кировский бизнесмен перепрофилировал часть своего производства под выпуск дезинфицирующих кабин для жителей областного цента. Ставить их собираются в общественных местах города. Об этом рассказали в группе «Коронавирус. Оперштаб Кировской области».

Дезинфицирующая кабина полностью автоматизирована и оснащена датчиками движения. В течение четырех-пяти секунд она распыляет безопасный раствор антисептика во весь рост человека. В кабине есть отдельный блок для обработки рук и мобильных телефонов. Она также спроектирована с расчетом на маломобильных категорий жителей и учетом установки в общественном месте.

Сейчас кировскому предпринимателю уже поступают заявки на производство и поставку таких кабин. Одну из них установили в кировском Доме ветеранов, где проживают люди, входящие в зону риска.

ИСТОЧНИК KP.RU