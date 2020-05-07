2020-05-07T12:14:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: большинство заразившихся в регионе - мужчины

По данным областного Минздрава, 61% заболевших приходится на сильный пол
Анастасия РОМАНОВА
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За сутки в регионе провели более полутора тысяч исследований на коронавирус.За сутки в регионе провели более полутора тысяч исследований на коронавирус.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Количество случаев заражения коронавирусом в Кировской области продолжает расти - за минувшие сутки выявлено еще 29 заболевших. Однако и число выздоровевших не падает. Накануне из инфекционных стационаров выписали 18 человек.

Таким образом, по информации на 7 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 740 случаев заражения коронавирусом;

- 143 пациентов выздоровели;

- 4 человека умерли;

- 5365 взрослых кировчан, из них 601 детей, находятся на домашнем карантине;

- 7820 взрослых и 1032 ребенка снято с домашнего карантина;

- более 1750 исследований на коронавирус проведено в регионе за последние сутки;

- 1776 кировчан прошли тест на инфекцию за минувшие сутки;

- 50231 житель области всего обследовался на коронавирус.

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

Все пациенты получают необходимое лечение в инфекционных госпиталях. Состояние больных средней степени тяжести, преимущественно - удовлетворительное.

По данным регионального Минздрава, 61% заболевших коронавирусом в нашей области - мужчины.

Убедительно просим кировчан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Позаботьтесь о себе и своих близких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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