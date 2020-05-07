Коронавирус в Кирове: большинство заразившихся в регионе - мужчины
Количество случаев заражения коронавирусом в Кировской области продолжает расти - за минувшие сутки выявлено еще 29 заболевших. Однако и число выздоровевших не падает. Накануне из инфекционных стационаров выписали 18 человек.
Таким образом, по информации на 7 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:
- 740 случаев заражения коронавирусом;
- 143 пациентов выздоровели;
- 4 человека умерли;
- 5365 взрослых кировчан, из них 601 детей, находятся на домашнем карантине;
- 7820 взрослых и 1032 ребенка снято с домашнего карантина;
- более 1750 исследований на коронавирус проведено в регионе за последние сутки;
- 1776 кировчан прошли тест на инфекцию за минувшие сутки;
- 50231 житель области всего обследовался на коронавирус.
Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru
Все пациенты получают необходимое лечение в инфекционных госпиталях. Состояние больных средней степени тяжести, преимущественно - удовлетворительное.
По данным регионального Минздрава, 61% заболевших коронавирусом в нашей области - мужчины.
Убедительно просим кировчан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Позаботьтесь о себе и своих близких.
ИСТОЧНИК KP.RU