Коронавирус в Кировской области, последние новости на 1 августа 2020 года: отмена массовых гуляний на День ВДВ и фестиваля «Рок над Вяткой»

По последним данным Минздрава и оперштаба Кировской области, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 50 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровевших чуть меньше: накануне из инфекционных стационаров выписали 46 пациентов.

Таким образом, по состоянию на 1 августа 2020 года в Кировской области выявили 4854 зараженных коронавирусом с симптомами заболевания. Всего в регионе выздоровел 3951 человек. По данным федерального оперштаба, в Кировской области за весь период от коронавируса умерли 69 человек.

Под наблюдением медиков на дому находятся 3333 человека - контактные и приезжие из других регионов. Зараженных среди них нет. За весь период с домашнего карантина сняли 47724 жителей и гостей области.

Сейчас непосредственно в инфекционных стационарах проходит лечение 881 больной с пневмонией. Количество «тяжелых» пациентов, госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии, уменьшилось до 25. 10 из них подключены к аппарату ИВЛ.

Из-за коронавируса в Кировской области не будут проводить массовых гуляний на День ВДВ. Однако праздник из-за этого никто не отменяет. Так, по рассказу председателя Кировской областной организации «Союз десантников» Сергея Крутикова, торжественные мероприятия все-таки состоятся. В 10.00 у филармонии начнется церемония, посвященная Дню ВДВ: возложение цветов к памятнику в мемориальной зоне, вручение медалей героям праздника. На аэродроме в Порошино для десантников организуют встречу и прыжки с парашютом. Героев и участников праздника призывают соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности и не устраивать массовых гуляний.

Из-за коронавируса отменился также традиционный ежегодный фестиваль «Рок над Вяткой». И также - из-за запрета на массовые мероприятия. Переносится мероприятие уже во второй раз. На этот раз - на 2021 год. Организаторы уверяют, что все билеты, купленные на фестиваль, будут действительны в следующем году.

В Кировской области начали свою работу сауны и бани - на определенных условиях. Спа-салонам, соляриям, детским РЦ и кинотеатрам повезло меньше - они ждут 10 августа. Именно до этого числа отодвинули очередной этап снятия ограничений. Последние растеряли остатки терпения, и в открытых источниках появилось коллективное письмо губернатору области от директоров шести кировских кинотеатров. Бизнесмены жалуются на четырехмесячный простой, убытки, иски от коммунальщиков и долги перед прокатчиками.

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