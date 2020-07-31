«Рок над Вяткой» не прогремит

31 Июль 2020 2020-07-31T10:54:58+03:00

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Организаторы фестиваля «Рок над Вяткой» сообщили о переносе мероприятия. Причина - ограничительные меры, которые продолжают действовать в Кировской области из-за пандемии коронавируса. Напомним, что фестиваль переносится уже второй раз. Организаторы решили отложить проведение мероприятия на следующий год. Его планируют провести 18 июня 2021 года.

- Все купленные билеты действительны на 2021 год , но все желающие могут вернуть их в тех же местах, где приобретали. Все вопросы по +7(8332)422-555 или +79229822555, - сообщили организаторы фестиваля.

СПРАВКА «КП»

Фестиваль «Рок над Вяткой» проводится ежегодно. В 2019 году он собрал 36 музыкальных групп и более трех тысяч любителей рока. Гостями мероприятия стали группа «Элизиум», Артур Беркут, Глеб Самойлов и племянник Юрия Хоя (лидера группы «Сектор газа»).

ИСТОЧНИК KP.RU