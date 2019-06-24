2019-06-27T11:25:47+03:00
Общество

«Сорванный голос и бессонные ночи»: в Кирове прошел мотофестиваль «Рок над Вяткой»

Гости и участники опен-эйра делятся своими впечатлениями о прошедшем рок-н-ролльном уикенде
Елизавета Захарова
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На фестивале «Рок над Вяткой» выступили 36 музыкантов. Фото: Сергей ОРЛОВНа фестивале «Рок над Вяткой» выступили 36 музыкантов. Фото: Сергей ОРЛОВ
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Три с половиной тысячи человек со всей России приехали на выходные в Киров, чтобы услышать любимые рок-хиты. На три дня берег Вятки около деревни Гнусино стал обителью свободы, музыки и байкеров.

Тридцать часов гости фестиваля танцевали и пели любимые песни. Фото: Сергей ОРЛОВ

Тридцать часов гости фестиваля танцевали и пели любимые песни. Фото: Сергей ОРЛОВ

Мотофестиваль «Рок над Вяткой-2019» собрал 36 музыкальных групп, которые играли, пели и просто отрывались на сцене больше 30 часов. По номерным знакам мотоциклов, припаркованных возле фестивальной поляны, было понятно, что байкеры приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Екатеринбурга, Ижевска, Сыктывкара и многих других регионов.

На мотофестиваль приехали три с половиной тысячи человек. Фото: Сергей ОРЛОВ

На мотофестиваль приехали три с половиной тысячи человек. Фото: Сергей ОРЛОВ

Известные мотоклубы России, в том числе и «Орден севера», поставили яркие палатки, развели костры. Вооружившись гитарами и аккордеонами, собравшиеся всю ночь играли и пели любимые песни из репертуара российских рок-групп – «ДДТ», «Чиж и Ко», «Агаты Кристи», «Арии».

Фото: Сергей ОРЛОВ

Фото: Сергей ОРЛОВ

Три тысячи пятьсот человек, пришедших на фестиваль, доказали, что рок-н-ролл жив, велик и могуч. Ведь только настоящие и преданные фанаты этой музыки могли без устали подпевать, танцевать босиком на песке под дождем и не спать трое суток!

На опен-эйр приехали и представители мотоклубов страны. Фото: Сергей ОРЛОВ

На опен-эйр приехали и представители мотоклубов страны. Фото: Сергей ОРЛОВ

Атмосфера фестивальной поляны была пропитана духом мужества и братства. А гостями мероприятия стали группа “Элизиум”, Артур Беркут, Глеб Самойлов и племянник Юрия Хоя (лидера группы «Сектор газа»). Завершилась музыкальная феерия красочным салютом и этническими напевами.

Праздник удался! Так считают не только организаторы: от трехдневного опен-эйра остались в восторге и приглашенные гости и участники фестиваля.

- Сорванный голос, две бессонные ночи, море музыки и драйва, отличная компания! - пишут в комментариях рокеры. - Погода подкачала, зато были танцы под дождем на мокром песке! Супер!

- Было прекрасно, вкусно и солнечно, - поделился впечатлениями участник группы «Элизиум». - Ночной водоем тоже отличным оказался. Продолжайте развивать фест, больше настоящих рок-парней и рок-девчонок на сцене, меньше каверщиков и фанерщиков. ROCK! PEASE! LOVE!

- Спасибо друзья за СуперФест! - написала группа Drunk Division. - Очень круто было выступить и зажечь народ! Нет большего кайфа - знать, что все связаны одной любовью к рок-музыке и получают только положительные эмоции! Звукорежиссерам - респект, организатору Лиде - большая благодарность за приглашение! Всем угара, ребята! Лето только начинается!

Гости фестиваля не спали три дня, подпевая и танцую под каждую песню. Фото: Сергей ОРЛОВ

Гости фестиваля не спали три дня, подпевая и танцую под каждую песню. Фото: Сергей ОРЛОВ

— Это были нереально сумасшедшие выходные, полные трэша, — написала девушка из Сыктывкара. — Радость, эйфория, слезы, усталость, приключения! Крутые знакомства! Киров, до новых встреч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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