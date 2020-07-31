Коронавирус в Кировской области, последние новости на 31 июля 2020 года: 66 новых случаев и коллективное письмо кинотеатров губернатору

По последним данным Минздрава и оперштаба Кировской области, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 66 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровевших в полтора раза больше: накануне из инфекционных стационаров выписали 93 пациента.

Таким образом, по состоянию на 31 июля 2020 года в Кировской области выявили 4804 зараженных коронавирусом с симптомами заболевания. Всего в регионе выздоровели 3905 человек. По данным регионального Минздрава, за весь период от коронавируса скончались 68 пациентов. Однако федеральный оперштаб считает иначе: по информации сайта стопкоронавирус.рф, в нашем регионе уже 69 умерших от новой инфекции.

Под наблюдением медиков на дому находятся 3376 человек - контактные и приезжие из других регионов. Зараженных среди них нет. За весь период с домашнего карантина сняли 46768 жителей и гостей области.

Сейчас непосредственно в инфекционных стационарах проходят лечение 894 больных с пневмонией. 29 пациентов в тяжелом состоянии госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. 10 из них подключены к аппарату ИВЛ.

Сейчас больных с пневмонией нет в 11 муниципалитетах области. В Арбажском, Богородском, Верхнекамском, Верхошижемском, Кикнурском, Опаринском, Орловском, Тужинском, Уржумском, Фаленском и Шабалинском районах нет ни одного госпитализированного с таким осложнением. По количеству же таких больных лидирует Киров (654 человека), за ним - Вятскополянский (51), Кирово-Чепецкий (34), Слободской (31) и Пижанский (23) районы.

В регионе продолжают снимать ограничения для одних и ужесточать для других. Так, в Кирове разрешили работу бань и саун с условием, что в помещении одновременно будет находиться не более 50% от вместимости. Запрет на посещение городских кладбищ также снят.

Тем, кто продолжает страдать от введенного карантина, везет куда меньше. По-прежнему нельзя открыться спа-салонам, соляриям, детским РЦ, ночным клубам и кинотеатрам. Причем срок их открытия отодвинули до 10 августа. Последние, к слову, уже устали терпеть и ждать. 30 июля в открытых источниках появилось коллективное письмо директоров шести региональных кинотеатров. Предприниматели просят позволить им работать, а также сообщить точную дату открытия не менее чем за 5-7 дней, ведь возобновление деятельности таких учреждений - это долгий процесс со своими тонкостями. Кроме того, директора кинотеатров заявили, что за четыре месяца простоя у многих из них накопились официальные претензии от поставщиков, арендодателей, коммунальщиков и других служб. А из-за долгов прокатчики не предоставят новые фильмы для показа.

Не повезло и наиболее зараженным районам области - Вятскополянскому, Уржумскому, Малмыжскому и Яранскому. В муниципалитетах с самой неблагополучной эпидобстановкой вновь свернули работу только-только открывшихся летних кафе и уличных веранд заведений общепита.

Больницы тоже закрывают - из-за коронавируса. В Афанасьевской ЦРБ прекратило работу отделение терапии: у одного из пациентов нашли коронавирус. Сейчас в больнице проводятся профилактические мероприятия.

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