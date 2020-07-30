2020-07-30T11:16:15+03:00
Общество

«Мы существуем в подвешенном состоянии»: руководители кировских кинотеатров просят разрешить им работать

Их директоры написали открытое письмо губернатору региона
Карина Нагисова
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Кинотеатры простаивают без посетителей и заработка уже пятый месяц. Фото: vk.com/kolizeum_clubКинотеатры простаивают без посетителей и заработка уже пятый месяц. Фото: vk.com/kolizeum_club
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Кировчане хотят в кино, а предприниматели их в этом активно поддерживают. Руководители нескольких кинотеатров написали коллективное открытое письмо губернатору региона с просьбой разрешить их детищам работать. В письме говорится о том, что отрасль находится в критическом состоянии - ведь кинобизнес в регионе не работает уже пятый месяц.

Предприниматели жалуются на то, что их оставили в подвешенном состоянии, не сообщив конкретных дат для открытия. А ведь для запуска работы нужно минимум 5-7 дней - для улаживания технических, юридических и финансовых проблем. Кроме того, не у всех сейчас есть деньги попросту для того, чтобы возобновить работу в полном объеме. А на владельцев кинотеатров сыплются еще и многочисленные, вполне официальные, претензии.

- В настоящее время многие из нас имеют исковые заявления от поставщиков, коммунальных служб, арендодателей и т.п. Прокатчики фильмов не предоставят новые фильмы для показа, если кинотеатр не погасит задолженности, - сообщается в письме.

Губернатора просят обозначить четкую дату открытия кинотеатров в области и предложить варианты финансовой поддержки.

Напомним, что кинотеатры попали под удар ограничительных мер одними из первых - 26 марта 2020 года. Вот уже четыре месяца они не могут распахнуть двери для посетителей - массовые собрания и мероприятия в области из-за коронавируса все еще запрещены.

Руководители кинотеатров жалуются на то, что их оставили в подвешенном состоянии без знания точной даты открытия. Фото: vk.com/kolizeum_club

Руководители кинотеатров жалуются на то, что их оставили в подвешенном состоянии без знания точной даты открытия. Фото: vk.com/kolizeum_club

Кировские кинотеатры просят финансовой поддержки у властей региона. Фото: vk.com/kolizeum_club

Кировские кинотеатры просят финансовой поддержки у властей региона. Фото: vk.com/kolizeum_club

Подписи под письмом поставили директоры шести областных кинотеатров. Фото: vk.com/kolizeum_club

Подписи под письмом поставили директоры шести областных кинотеатров. Фото: vk.com/kolizeum_club

ИСТОЧНИК KP.RU

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