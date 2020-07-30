Коронавирус в Кирове: из инфекционных больниц выписаны 93 пациента

30 Июль 2020 2020-07-30T09:43:11+03:00

Общее количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 3905 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сегодняшний день в госпиталях находится 894 человека

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В Кировской области за минувшие сутки выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами болезни. Из инфекционных больниц выписаны 93 пациента, которые смогли победить болезнь. Известно, что у них заболевание протекало с симптомами вирусной пневмонии.

На сегодняшний день в инфекционных госпиталях находится 894 человека. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 29 пациентов. Десять человек подключены к аппаратам ИВЛ.

По данным оперштаба, число умерших на 30 июля не изменилось. На 29 июля по сообщению регионального Минздрава, в Кировской области за все время скончалось 68 человек.

Таким образом, по состоянию на 30 июля 2020 года в нашем регионе зарегистрировали:

- 4804 случая заражения;

- 3905 пациентов выздоровели;

- 68 заболевших умерли;

- 3376 находятся на домашнем карантине;

- 46768 человек сняли с него за весь период.

ИСТОЧНИК KP.RU