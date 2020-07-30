Коронавирус в Кирове: из инфекционных больниц выписаны 93 пациента
В Кировской области за минувшие сутки выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами болезни. Из инфекционных больниц выписаны 93 пациента, которые смогли победить болезнь. Известно, что у них заболевание протекало с симптомами вирусной пневмонии.
На сегодняшний день в инфекционных госпиталях находится 894 человека. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 29 пациентов. Десять человек подключены к аппаратам ИВЛ.
По данным оперштаба, число умерших на 30 июля не изменилось. На 29 июля по сообщению регионального Минздрава, в Кировской области за все время скончалось 68 человек.
Таким образом, по состоянию на 30 июля 2020 года в нашем регионе зарегистрировали:
- 4804 случая заражения;
- 3905 пациентов выздоровели;
- 68 заболевших умерли;
- 3376 находятся на домашнем карантине;
- 46768 человек сняли с него за весь период.
ИСТОЧНИК KP.RU