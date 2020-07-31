Коронавирус в Кирове: 50 человек заболели, 46 выздоровели

31 Июль 2020 2020-07-31T12:12:20+03:00

За минувшие сутки в регионе выявили еще полсотни зараженных коронавирусом человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Выписано за весь период почти четыре тысячи пациентов

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За минувшие сутки Минздрав и оперштаб Кировской области зафиксировали в регионе еще 50 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровевших почти столько же: накануне из инфекционных стационаров выписали 46 пациентов.

Таким образом, по состоянию на 31 июля 2020 года в нашем регионе выявили:

- 4854 случаев заражения с симптомами заболевания;

- 3951 человек выздоровел;

- 69 пациентов умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф;

- 3333 жителя и гостя области находятся на домашнем карантине;

- 47724 человека сняты с него за весь период.

Под круглосуточным медицинским наблюдением в инфекционной больнице сейчас находится 881 больной с пневмонией. Количество «тяжелых» пациентов, госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии, уменьшилось до 25. Число пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ, осталось прежним - 10.

ИСТОЧНИК KP.RU