2020-07-31T12:12:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: 50 человек заболели, 46 выздоровели

Выписано за весь период почти четыре тысячи пациентов
Ангелина Табрисова
Поделиться:
За минувшие сутки в регионе выявили еще полсотни зараженных коронавирусом человек.За минувшие сутки в регионе выявили еще полсотни зараженных коронавирусом человек.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

За минувшие сутки Минздрав и оперштаб Кировской области зафиксировали в регионе еще 50 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровевших почти столько же: накануне из инфекционных стационаров выписали 46 пациентов.

Таким образом, по состоянию на 31 июля 2020 года в нашем регионе выявили:

- 4854 случаев заражения с симптомами заболевания;

- 3951 человек выздоровел;

- 69 пациентов умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф;

- 3333 жителя и гостя области находятся на домашнем карантине;

- 47724 человека сняты с него за весь период.

Под круглосуточным медицинским наблюдением в инфекционной больнице сейчас находится 881 больной с пневмонией. Количество «тяжелых» пациентов, госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии, уменьшилось до 25. Число пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ, осталось прежним - 10.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Улица Казанская будет перекрыта до конца сентября
В КИрове открылся центр амбулаторной онкологической помощи
В Проснице автомобилисты не смогут преодолеть ж/д переезд
17-летний пьяный подросток из Свечи пытался ограбить знакомых, угрожая им ножом
В Кирове 28 человек заболели клещевым энцефалитом и 51 боррелиозом
С августа кировчане снова начнут платить за капремонт
Кирово-Чепецкая МХК «Олимпия» прекращает свое существование
В водоемах Кировской области обнаружили опасные вещества
Кировские десантники не будут проводить массовые гуляния в день ВДВ
Сотрудники ГИБДД проверят кировских водителей на состояние алкогольного опьянения
Коронавирус в Кирове: 50 человек заболели, 46 выздоровели
В Кирове на Щорса 19-летний водитель «девятки» сбил пенсионерку
В Кирове благоустроят два парка
«Рок над Вяткой» не прогремит
В Верхошижемском районе семиклассница издевалась над сверстницей
Кировчане смогут пользоваться просроченным паспортом до 31 декабря