Коронавирус в Кирове: 50 человек заболели, 46 выздоровели
За минувшие сутки Минздрав и оперштаб Кировской области зафиксировали в регионе еще 50 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровевших почти столько же: накануне из инфекционных стационаров выписали 46 пациентов.
Таким образом, по состоянию на 31 июля 2020 года в нашем регионе выявили:
- 4854 случаев заражения с симптомами заболевания;
- 3951 человек выздоровел;
- 69 пациентов умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф;
- 3333 жителя и гостя области находятся на домашнем карантине;
- 47724 человека сняты с него за весь период.
Под круглосуточным медицинским наблюдением в инфекционной больнице сейчас находится 881 больной с пневмонией. Количество «тяжелых» пациентов, госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии, уменьшилось до 25. Число пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ, осталось прежним - 10.
ИСТОЧНИК KP.RU