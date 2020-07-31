Кировские десантники не будут проводить массовые гуляния в день ВДВ
Председатель Кировской областной организации «Союз десантников» Сергей Крутиков рассказал, что в День воздушно-десантных войск массовые гуляния проводиться не будут. Такое решение принято из-за пандемии коронавируса. Однако состоятся торжественные мероприятия, посвященные 90-летию воздушно-десантных войск, которые пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
- В 10.00 в мемориальной зоне у филармонии мы планируем начать торжественную церемонию, посвященную Дню ВДВ. Состоится возложение цветов к памятнику, затем вручение медалей героям праздника, - сообщил Сергей Крутиков.
Кроме того, для десантников будет организована встреча на аэродроме в Порошино. «Союз десантников» планирует провести прыжки с парашютом. Подготовка начнется 2 августа в 7.30.
В «Союзе десантников» призывают героев и участников праздника не нарушать санитарно-эпидемиологические требования - соблюдать социальную дистанцию, не организовывать массовых гуляний.
- Хочу всех поздравить с 90-летием воздушно-десантных войск. Пожелать всем причастным к празднику чистого неба над головой и десантного здоровья, - сказал Сергей Крутиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU