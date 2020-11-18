Коронавирус в Кировской области, последние новости на 18 ноября 2020 года: в инфекционных госпиталях сейчас находятся 4114 пациента, а дома лечатся более 12 тысяч

Кировчанам, появившимся в общественном транспорте и местах массового скопления людей, а также в лифтах, такси и на парковках, грозит штраф. Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на утро 18 ноября:

- за минувшие сутки в регионе выявлено 212 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания;

- 887 жителей области выздоровели, в том числе 218 человек выписались из инфекционных стационаров.

За весь период наблюдения болезни инфекцию побороли более 11,5 человек.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находятся 4114 пациента; у 3586 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3348 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 528 госпитализированных диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации проходят лечение:

- 109 человек c диагнозом «коронавирус» и 34 пациента с пневмониями;

- к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 34 заболевших новой инфекцией и 5 больных с пневмонией.

Амбулаторно лечатся 12050 пациентов. На домашнем карантине находятся 23626 кировчан, из них свыше 6200 - дети. Заболевших среди них нет. За весь период наблюдения с карантина сняли более 108500 человек.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 185 (+1). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 18 ноября не предоставил.

Все ограничения в регионе продлены будут действовать, как минимум, до 10 декабря. Кировчанам, появившимся в общественном транспорте и местах массового скопления людей, а также в лифтах, такси и на парковках, грозит штраф. Кроме того, с 23.00 до 06.00 оштрафовать могут и кировские заведения общепита, если они будут принимать посетителей в это время и проводить развлекательные мероприятия.

С 16 ноября кировчане с COVID-19 могут получить лекарства в государственной аптечной сети. Препараты будут выдавать бесплатно по рецепту лечащего врача. Для соблюдения карантинных мер к доставке лекарств привлекут соцработников или волонтеров. Решается вопрос и о выдаче препаратов родственникам болеющих.

Тем временем, у добровольцев, получивших вакцину от коронавируса, разработанную центром им. Чумакова, врачи не обнаружили побочных эффектов. В настоящее время волонтеры посещают клинку КГМУ 2-3 раза в неделю, чтобы пройти плановый осмотр. А дома они ежедневно записывают свою температуру и состояние здоровья, эти данные отслеживают врачи. Все 70 человек ведут привычный образ жизни, ходят на работу и учебу.

А в регионе тем временем продолжаются рейды, выявляющие нарушителей, не соблюдающих ограничения, вызванные пандемией коронавируса, и принимают меры к нарушителям. Так, в Кирове приостановили на 30 дней работу пекарни на улице Розы Люксембург, 83 и закрыли на 10 дней магазин «Продукты» в селе Сошени. Такое решение приняли Октябрьский и Нововятский районные суды, рассмотревшие постановления, вынесенные специалистами регионального Роспотребнадзора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте