Коронавирус в Кировской области: новый рекорд по числу заболевших COVID-19

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 109 пациентов с коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 17 ноября.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе выявлено 212 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 887 пациентов, в том числе 218 выписаны домой из инфекционных стационаров.

В инфекционных госпиталях находятся 4114 пациентов с COVID-19, у 3348 человек из них болезнь осложняется пневмонией. Еще у 528 пациентов поставлен диагноз «пневмония», но результаты теста по коронавирусу пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся:

-109 пациентов с коронавирусом, 25 из них - на искусственной вентиляции легких;

- 34 пациента с «диагностическими» пневмониями, 5 из которых - на ИВЛ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе увеличилось до 185 (+1).

В амбулаторных условиях проходят лечение 12050 пациентов. Под наблюдением в условиях домашнего карантина находятся 23623 человека, из которых более 6200 - дети, заболевших среди них нет.

Снято с карантина за весь период наблюдения более 108500 человек.