Коронавирус в Кировской области, последние новости на 13 ноября 2020 года: у добровольцев, получивших вакцину, не обнаружили побочных эффектов

Заразившихся кировчан госпитализируют в 19 стационаров области, открытых на базах различных медучреждений. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба Кировской области, на утро 13 актуальные данные по COVID-19 были такими:

- за минувшие сутки в регионе выявлено 194 новых случая заражения COVID-19 с симптомами заболевания;

- 575 жителей области выздоровели, в том числе 131 человека выписали из инфекционных стационаров.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находятся 4118 пациентов; 3558 из них c диагнозом «коронавирус», у 3366 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 560 госпитализированных поставлен диагноз «пневмония», но результаты теста по коронавирусу пока не поступили.

В отделении реанимации проходят лечение:

- 104 человека c диагнозом COVID-19 и 31 пациент с пневмониями;

- к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 32 заболевших коронавирусом и 5 больных с пневмонией.

Амбулаторно лечатся 11519 пациентов. Под наблюдением в условиях домашнего карантина находится 22636 человек, из которых более 5500 - дети, заболевших среди них нет. Снято с карантина за весь период наблюдения 104080 жителей области.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 180 (+1). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 12 ноября не предоставил.

В рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ Кировская область занимает 38 место. Коэффициент распространения вируса в регионе снизился и составил 1,09Rt.

В Кировской области с 28 октября ужесточили масочный режим. Теперь кировчане обязаны носить СИЗ как в общественном транспорте и местах массового скопления людей, так и в лифтах, такси и на парковках. Кроме того, с 23.00 до 06.00 запретили работу кировских заведений общепита и проведение развлекательных мероприятий, спектаклей и концертов. Сначала власти объявили об усилении карантина на две недели. Но эпидемиологическая обстановка заставила продлить действующие в регионе ограничения до 10 декабря. Новое постановление регионального правительства вступило в силу 6 ноября.

В связи с обострением эпидобстановки количество коек для заболевших коронависом увеличили до 4501. Сейчас все заразившиеся кировчане лечатся в 19 стационарах области, открытых на базах различных медучреждений. Больным оказывают помощь 354 врача и 1077 человек среднего медперсонала. На передовой борьбы с пандемией находятся более четырех тысяч докторов.

Уже на текущей неделе больным коронавирусом, которые лечатся на дому, начали выдавать лекарства бесплатно. 47,5 миллиона рублей на эти цели выделили из резервного фонда правительства РФ. Препараты можно будет получать в государственной аптечной сети.

Кроме того, из федерального бюджета нашему региону выделили еще 215 миллионов рублей на борьбу с COVID-19. Полученные средства областные власти планируют потратить на закупку нового медицинского оборудования, а также на приобретение СИЗ и медикаментов. Кроме того, в регионе усовершенствуют тестирование на коронавирус.

Тем временем, врачи не обнаружили побочных эффектов у добровольцев, которые получили вакцину от коронавируса, разработанную центром им. Чумакова. Губернатор Кировской области Игорь Васильев рассказал, что все 70 человек выписаны из клиники домой, под амбулаторное наблюдение.

В настоящее время добровольцы посещают клинку КГМУ 2-3 раза в неделю, чтобы пройти плановый осмотр. Дома добровольцы ведут дневники наблюдений, где ежедневно записывают свою температуру и состояние здоровья, чтобы потом показать врачу. Все 70 человек ведут сейчас свой привычный образ жизни, ходят на работу и учебу.

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