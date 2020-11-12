Коронавирус в Кировской области: в регионе скончался 180-й пациент с COVID-19

За минувшие сутки медицинскими организациями региона выполнено 683 исследования легких на компьютерных томографах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 12 ноября.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе выявлено 194 новых случая заражения COVID-19 с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 575 пациентов, в том числе 131 вернулись домой из инфекционных стационаров.

В инфекционных госпиталях находятся 4118 пациентов с COVID-19, у 3366 человек из них болезнь осложняется пневмонией. Еще у 560 пациентов поставлен диагноз «пневмония», но результаты теста по коронавирусу пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся:

- 104 пациента с коронавирусом, 32 из них - на искусственной вентиляции легких;

- 31 пациент с «диагностическими» пневмониями, 5 из которых - на ИВЛ.

Число летальных случаев увеличилось до 180. За прошедшие сутки в инфекционном госпитале скончался еще один пациент.

В амбулаторных условиях проходят лечение 11519 пациентов. Под наблюдением в условиях домашнего карантина находятся 22636 человек, из которых более 5500 - дети, заболевших среди них нет.

Снято с карантина за весь период наблюдения более 104080 человек.