ЧП случилось вечером 18 сентября. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Орлове на восьмилетнюю девочку упали железные ворота. Подробности сообщили в областном Следкоме.

Инцидент произошел вечером 18 сентября. Девочка пострадала во время прогулки на спортивном стадионе Орлова. Как уточняет Следком, ворота не были закреплены должным образом. В результате школьница получила травмы лица.

Сейчас ребенку оказывается медпомощь. Правоохранители проводят доследственную проверку. Прокуратура также разбирается в произошедшем.

Напомним, что это - не первый подобный случай в Кировской области. В минувшем году в Кирове произошел аналогичный инцидент. Ребенок получил серьезные травмы и даже не смог пойти в школу вовремя. В итоге мальчику выплатили компенсацию, а виновника приговорили к году лишения свободы условно.