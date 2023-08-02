Не смог пойти в школу: мальчику, на которого упали ворота, выплатили миллион

Ворота в сквере Борцам революции не были закреплены. Фото: прокуратура Кировской области

Семья мальчика, пострадавшего при падении футбольных ворот, выплатили компенсацию.

Напомним, 7-летний кировчанин получил травму в сквере Борцам революции: вечером 21 июня 2022 года на него упали футбольные ворота. Итог - открытая черепно-мозговая травма (тяжкий вред здоровью) и длительное лечение. Мальчик даже не пошел учиться в первый класс.

Прокуратура Первомайского района города Кирова вышла в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с муниципальных властей. Законный представитель ребенка получил 1 миллион рублей.

Тем временем продолжается рассмотрение дела против чиновника из теруправления по Первомайскому району (личность не уточняется). Его обвиняют по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Это должностное лицо не проследило за благоустройством, из-за чего, по версии прокуратуры, ворота и упали на ребенка.