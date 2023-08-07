В Кирове виновник ЧП с ребенком, на которого упали футбольные ворота, получил условный срок

По вине сотрудника теруправления в сквере долго стояли бесхозные ветхие футбольные ворота. Фото: прокуратура Кировской области

В Кирове осудили виновника ЧП с ребенком, на которого упали футбольные ворота. Подробности сообщили в областном Следкоме.

Напомним, инцидент произошел в июне 2022 года. На ребенка, игравшего в сквере Борцам Революции, упали бесхозные футбольные ворота. В результате семилетний мальчик сильно пострадал, в том числе получил открытую черепно-мозговую травму. Как итог, из-за длительного лечения он не пошел в первый класс.

Как удалось установить, виной всему оказалось халатное отношение к работе одного из сотрудников теруправления Первомайского района. Суд признал его виновным и назначил наказание: год лишения свободы условно. Он также в течение года не сможет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и муниципальных органах.

Ранее мы также сообщали, что семье мальчика выплатили компенсацию.