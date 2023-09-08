Симаков ждет от кировчан предложений по реставрации дома архитектора Чарушина

А собственникам помещений пока срочно ищут жилье из маневренного фонда. Фото: t.me/simakov_kirov

Аварийный дом, где когда-то жил архитектор Иван Чарушин, поручили расселить. Ранее чиновники объявили собственникам помещений (обычным кировчанам и мэрии) предостережение из-за плохого состояния здания.

Задача главы администрации Симакова - как можно быстрее выделить жилье из маневренного фонда, чтобы «освободить дом от прав третьих лиц». Об этом Вячеслав Николаевич написал в соцсетях.

- Это позволит перевести дом в нежилой фонд до конца года, - сообщил сити-менеджер. - После чего будем искать людей, заинтересованных в реставрации дома.

С любыми конкретными предложениями по реставрации и планами на будущее Симаков призывает обращаться прямо к нему.

В городе, напомним, уже ищут инвесторов, готовых спасать губернский роддом, кунсткамеру и дом Окулова.