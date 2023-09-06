Жильцам дома Ивана Чарушина объявили предостережения за его плачевное состояние

Одна из стен частично обрушилась два года назад. Фото: vk.com/urban_kirov

Во вторник, 5 сентября, собственникам жилых помещений в доме, где жил вятский архитектор Иван Чарушин, объявили предостережения о недопустимости нарушения требований.

Причина - ненадлежащее содержание здания (улица Пятницкая, 15), - сообщают в управлении госохраны объектов культурного наследия Кировской области.

Старинный дом действительно в плачевном состоянии, два года назад частично обрушилась одна из его стен.

Собственников помещений несколько. Среди них есть физлица, однако некоторые квартиры - муниципальные (собственник - мэрия).

Пару лет назад власти заверяли, что в 2023 году жильцов-таки расселят. Без обещаний ремонтировать объект тогда тоже не обошлось.