Кировские власти пообещали отремонтировать дом Чарушина

Рабочие выполнили обшивку стен здания. Фото: admkirov.ru

Кировские власти пообещали отремонтировать дом архитектора Чарушина. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, на место выехали сотрудники МЧС, управляющей компании и мэрии.

Так, обрушилась часть кладки, расположенная над входом в подъезд. Специалисты провели обшивку стен здания, чтобы в дальнейшем она не разрушалась. Сейчас для жильцов нет никакой опасности, утверждает мэрия.

И в итоге старинный дом решили все-таки отремонтировать. В ближайшее время на реставрацию должны составить смету и предоставить ее на собрании жильцов. Как объяснили в горадминистрации, проект реконструкции должен пройти госэкспертизу, а ремонтом может заниматься только лицензированная организация.

Дом №15 на Пятницкой улице признали аварийным в 2015 году. Жильцов дома должны расселить в 2023 году. Как утверждает ведомство, они могут обратиться в Первомайское теруправление для предоставления жилья из маневренного фонда.