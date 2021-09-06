В Кирове обрушилась стена дома, в котором проживал архитектор И.А. Чарушин

Дом архитектора никто не собирается ремонтировать - жильцы делают это своими силами. Фото: vk.com/urban_kirov

В Кирове обрушилась стена дома, в котором проживал вятский архитектор Иван Чарушин. Информация об этом появилась в паблике «Архитектура и урбанистика в Кирове».

- Вчера ночью упала стена дома, в подъезде живёт маленький ребенок, страшно выходить из дома. В администрации ответили, что город косметический ремонт делать не будет, и на балансе тоже денег нет в управляющей компании. Крышу делаем мы сами, за свой счёт и своими усилиями, - пишет автор поста.

Он также выразил надежду на то, что «чиновники одумаются и начнут ремонтировать дом И.А. Чарушина в самое ближайшее время. А Единая Управляющая Компания города Кирова, начнёт исполнять свои прямые обязанности».

По информации группы «Пешком по Вятке», дом №15 по Пятницкой улице был некогда одним из самых роскошных и известных. Чарушин выкупил его в 1895 году, после этого здание дважды перестраивали. В 1930-е годы архитектор уехал из Кирова, однако после возвращения ему не позволили жить в собственном особняке. В советские годы дом стал коммунальным.

На данный момент здание признали аварийным, однако люди в нем все еще живут, а администрация, по словам паблика, «пока не предприняла никаких конкретных шагов по расселению жильцов и ремонту дома».