Дом Окулова XVIII века и здание вятской кунсткамеры выставили на аукционы

Дому Окулова почти 230 лет. Фото: vk.com/dgs43

Министерство имущественных отношений Кировской области сообщает об аукционах на право аренды двух исторических зданий.

Первое - дом Окулова, построенный в 1795 году (улица Казанская, 52). «В довесок» к нему идут гараж и склад. Сам дом - памятник истории и культуры. Общая площадь - почти 1 160 квадратов.

Срок аренды - 25 лет с даты заключения договора, начальная цена аренды - 4 миллиона 950 тысяч рублей, задаток - 990 тысяч рублей. Существенное условие аренды - ремонт фасадов, кровли и внутренние работы до конца 2025 года.

Заявки принимают до 15 августа, контактное лицо - Максим Наумов (8 (8332) 64-77-16.

Второе - здание, в котором находился Вятский губком РКП(б), а в дальнейшем - кунсткамера (улица Московская, 12а).

Кунсткамеру закрыли несколько лет назад. Фото: vk.com/dgs43

Площадь здания 1869 года постройки - почти 495 квадратов. Срок аренды тот же, ее начальная цена составляет 2 миллиона 670 тысяч 840 рублей, задаток - 534 тысячи 168 рублей. Существенное условие точно то же и в те же сроки.

Заявки принимают до 16 августа, контактное лицо - Любовь Мурова (8 (8332) 37-17-07.

Арендаторы смогут использовать оба объекта под любую деятельность, не запрещенную законодательством РФ для этого вида имущества.