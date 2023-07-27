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НовостиОбщество27 июля 2023 15:02

Губернский роддом в Кирове сдают в аренду на 25 лет

Начальная цена - 4,5 миллиона рублей, а существенное условие - ремонт фасада, кровли и помещений
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Здание 1904 года постройки нуждается в ремонте. Фото: палеомузей

Здание 1904 года постройки нуждается в ремонте. Фото: палеомузей

Здание родовспомогательного отделения губернской больницы (Киров, перекресток улиц Свободы и Преображенской) готовы сдать в аренду. Уже объявлен аукцион, - сообщают в Вятском палеонтологическом музее.

Срок аренды - 25 лет, начальная цена - 4,5 миллиона рублей (с задатком в 900 тысяч). Использовать здание можно под любую деятельность, не запрещенную законом для такого имущества. Но важное условие договора - ремонт и сохранение корпуса (фасад, кровля, внутренние помещения) за 2024-2025 год.

Здание двухэтажное, нежилое, 1904 года постройки. Общая площадь - 1 527 квадратов.

Заявки принимают до 16 августа. Контакт - директор палеомузея Алексей Торопов (8 (8332) 25-48-44, добавочный 6).