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НовостиОбщество22 марта 2023 15:38

В Кирове исторические здания будут сдавать в аренду за 1 рубль

Предприниматели смогут заключить контракты почти на 50 лет
Артем ЗАМЯТИН
Кроме аренды также предложили продавать объекты культурного наследия. ФОТО6 Администрация города Кирова

Кроме аренды также предложили продавать объекты культурного наследия. ФОТО6 Администрация города Кирова

В Кирове вносят изменения в методику расчета аренды муниципального имущества. Этой новостью поделились в городской администрации.

Одним из новшеств стала льгота на аренду объектов культурного наследия. И. о. начальника департамента муниципальной собственности Светлана Калугина предложила установить тариф 1 рубль за 1 квадратный метр. Предприниматели смогут заключить договор на 49 лет, победив в аукционе. Чиновнца попросила составить список объектов, которые могут быть реализованы на таких условиях.

Также на совещании предложили продавать здания для их дальнейшего восстановления.

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