В Кирове исторические здания будут сдавать в аренду за 1 рубль

Кроме аренды также предложили продавать объекты культурного наследия. ФОТО6 Администрация города Кирова

В Кирове вносят изменения в методику расчета аренды муниципального имущества. Этой новостью поделились в городской администрации.

Одним из новшеств стала льгота на аренду объектов культурного наследия. И. о. начальника департамента муниципальной собственности Светлана Калугина предложила установить тариф 1 рубль за 1 квадратный метр. Предприниматели смогут заключить договор на 49 лет, победив в аукционе. Чиновнца попросила составить список объектов, которые могут быть реализованы на таких условиях.

Также на совещании предложили продавать здания для их дальнейшего восстановления.

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