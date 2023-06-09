Кунсткамеру, дом Окулова и губернский роддом отдадут в аренду кировскому бизнесу

Городу нужно спасать десятки старинных зданий и местечек. Фото: kirovreg.ru

Разработан проект программы сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в городе Кирове. Сейчас его согласуют с правительством и мэрией. Об этом стало известно на заседании оргкомитета подготовки к 650-летию Кирова.

Сейчас в разных стадиях находятся работы по сохранению 38 объектов. Завершается ремонт «Приказной избы» и здания музея Циолковского, объекты готовят к приемке. Продолжается ремонт ККМИ имени Казенина, «Театра на Спасской», дома Прозорова, ВХМ имени братьев Васнецовых. Проектируются работы в домах-музеях Грина и Салтыкова-Щедрина, главном здании краеведческого музея.

Вскоре работы начнутся в Александровском саду, сквере борцам революции, зданиях драмтеатра и Герценки. Параллельно будут проектировать ремонт и реставрацию 14 объектов, в том числе библиотеки Грина, домов служителей Спасского и Кафедрального соборов.

Три объекта из областной собственности готовы отдать в аренду бизнесу при условии их восстановления силами предпринимателей. Это дом Окулова, здание кунсткамеры и родовспомогательное отделение губернской больницы. Вероятно, срок аренды составит 25 лет, а отремонтировать фасады и кровли, благоустроить территорию арендаторов обяжут к 1 июня 2024 года. То же с городскими объектами - ансамблем городской усадьбы купца Лебедева и флигелем купца Ездакова.

В Кирове остаются 53 дома, которые не ремонтируются собственниками. Возможно, мэрия договорится о работах вместе с собственниками. Либо сделает все за них, а после добьется компенсации издержек. Пока выдают предостережения, но если владельцы помещений не пойдут навстречу, может дойти и до судов.