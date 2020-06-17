2020-06-17T14:45:09+03:00
Общество

Изба раздора: в Кирове продолжаются одиночные пикеты за спасение исторического здания

Объект культурного наследия находится в разрушенном состоянии
Виктор Карпов
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Более месяца проходят пикеты за спасение «Приказной избы». Фото: vk.com/prikaznayaizba, Ольга ДеминаБолее месяца проходят пикеты за спасение «Приказной избы». Фото: vk.com/prikaznayaizba, Ольга Демина
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В Кирове более месяца проходят пикеты за спасение «Приказной избы». Напомним, что 28 мая на сайте областного краеведческого музея появилась информация, что власти все же возьмутся за реконструкции обветшавшего здания. Однако реставрационные работы запланированы лишь на 2022 год. Такая ситуация не устраивает многих горожан: «за два году здание полностью развалится!».

- Правительство нашло сто миллионов на резиденцию на Черном озере, - написала активистка в социальных сетях. - А где же деньги на Приказную избу? Это для нас стало последней каплей! Наша цель добиться, чтобы в ближайшее время федеральный памятник был отремонтирован и вернулся в лоно краеведческого музея.

Активисты рассказали, что продолжат ежедневно выходить на одиночные пикеты: «Теперь будем ходить как на работу. Кто, если не мы! Да, у кого есть желание - присоединяйтесь».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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