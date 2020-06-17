Пир во время чумы: на деньги кировчан строят элитный коттеджный поселок для чиновников

Наверное, жизнь в элитном загородном коттедже на берегу озера - это мечта многих, в том числе и каждого второго-третьего кировчанина. Чиновники - тоже люди, у них тоже есть мечты и желания. Но, в отличие от многих, у них есть еще и возможность свои мечты воплотить в жизнь. С одной только оговоркой: слуги народа это делать будут не на свои кровно заработанные, а на средства из бюджета. На наши с вами деньги, которые мы отчисляли в виде налогов. Вот так желаешь накопить на дачу себе, а копишь на дачу правительству. И кабы на одну: власти вознамерились возвести для себя на берегу озера целый элитный коттеджный поселок.

Площадь каждого коттеджа - около 500 квадратных метров. Фото: kprf43.ru

Не так давно кировским коммунистам в руки попал план этого самого поселка, гордо именуемый «Проект строительства новых объектов комплекса зданий No4 Правительства Кировской области». Члены кировского отделения КПРФ попытались разобраться, что стоит за фасадом расплывчатых формулировок, и вынесли размышления на суд людской.

В действительности этот проект есть не что иное, как дачи для приближенных чиновников Игоря Васильева и Александра Чурина. Размах поражает: стоимость одного только плана составила пять миллионов рублей. Цена строительства поселка тоже впечатляет: сто миллионов рублей. Сто! Постановление о выделении этой сумасшедшей суммы подписал Чурин, еще в феврале 2020 года. Бюджетный инвестиционный проект такой у правительства. Забавно, что эта резиденция, как известно, находится прямо на берегу озера. Символизирует отмыв денег, что ли?

О чем же мечтают чинуши? Какой «дом мечты» они бы хотели отстроить для себя? Смотрим в план и вникаем.

В проекте представлены пять двухэтажных коттеджей с панорамными окнами, балконами и террасой. Общая площадь пяти дач - 2500 квадратных метров. То есть по 500 на каждый домик. Неплохая такая дачка на трудовую пенсию, правда?

Особый предмет гордости, роскоши и вообще - 49-метровая кухня-столовая. В каждом коттедже. Даже если домики и будут сделаны под копирку, размах все равно поражает. «У большинства жителей города Кирова квартиры меньше, чем эти «скромные кухни», - язвительно замечают коммунисты. От себя добавим, что у некоторых и того нет. Но не об этом голова болит у властьпридержащих...

Разумеется, раз дача для чиновников, то там не только отдыхать положено, но и работать как следует! Есть в проекте и конференц-зал (делаем ставки, как часто он будет использоваться) с примыкающим к нему рестораном (вот в его частом использовании не сомневаемся). Наверное, чтобы не так муторно было работать и была бы возможность как следует подпитать уставшие от дум о благополучии народа головы. А рядышком - летняя веранда, переходящая в пляжную зону, где после долгих обсуждений дел насущных чиновники смогут понежиться на солнышке, отдыхая от тяжкого бремени. Площадь террасы и пляжа, к слову, довольно скромная - всего 600 квадратных метров. Притесняют!

Проектом предусмотрены летняя терраса и пляжная зона. Фото: kprf43.ru

Для самых эффективно трудящихся и высокопоставленных слуг народа выделили отдельный объект для отдыха. В проекте указана небольшая банька площадью в 90 квадратных метров и комнатой отдыха еще на 30 квадратных метров. Рядом раскинется пляж с террасой (150 квадратных метров) и бассейн с подогревом под открытым небом. Расположится банька прямо на берегу озера.

Хорошо поработал - хорошо отдохни, это правило руководители региона реализуют на все сто процентов. Возможно, что как раз такого отдыха им не хватает для наведения полного порядка в области? Ну хотя бы не полного. Хотя бы элементарного.

Скромная банька для самых трудолюбивых работников. Фото: kprf43.ru

Правда, с этим есть пара нюансов. Во-первых, строительство комплекса завершится по плану к 2023 году. А в 2022-м заканчивается срок правления областью Васильева. Так что, возможно, резиденцию унаследует другой избранник народа. А во-вторых, денег уже не останется в регионе после таких бюджетных инвестиционных проектов. Все уйдет на благополучие отдельно взятых его жителей.

Руководитель фракции КПРФ в кировском ОЗС Сергей Мамаев написал письмо прокурору Кировской области с просьбой провести детальную проверку на предмет нецелевого расходования бюджетных средств в крупном размере. Посмотрим, что же эта проверка покажет.

Письмо от Сергея Мамаева в прокуратуру Кировской области. Фото: kprf43.ru

План конференц-зала с рестораном. Фото: kprf43.ru