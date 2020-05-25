В Кирове прошли одиночные пикеты за спасение «Приказной избы»

25 Май 2020 2020-05-25T13:06:02+03:00

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В пятницу, 22 мая, в Кирове прошли одиночные пикеты. Активисты просят восстановить «Приказную избу». Сейчас историческое здание находится в разрушенном состоянии. «Приказная изба» относится к областному краеведческому музею. Долгие годы в здании располагался отдел народных художественных промыслов. В июне 2018 года работу отдела приостановили по причине плохого состояния здания.

Горожане вышли в одиночные пикеты на улицу Спасскую, чтобы привлечь внимание к проблеме. В руках активисты держали плакаты: «На ремонт резиденции правительства на Черном озере - 100 миллионов. На Приказную избу - 0»; «Город без истории - город без будущего».

Горожане вышли в одиночные пикеты на улицу Спасскую. Фото: vk.com/prikaznayaizba, Ольга Демина

Сейчас одиночные пикеты продолжаются. Активисты планируют выходить на одиночные акции ежедневно.

- Теперь каждый день будем ходить в разные места, как на работу, - написала активистка в социальной сети. - Кто, если не мы! Да, у кого есть желание - присоединяйтесь.

Справка «КП»

«Приказная изба», является одним из немногих памятников гражданской архитектуры Хлынова, сохранившихся со времен его дорегулярной застройки. Наиболее вероятно появление этого здания после одного из больших пожаров первой половины XVIII века. Декорировка памятника выполнена в стиле провинциального барокко. В последний раз реставрация памятника производилась в 1973-1975 годах.

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ИСТОЧНИК KP.RU