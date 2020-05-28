В Кирове «Приказную избу» отреставрируют в 2022 году
После серии одиночных пикетов городских активистов, которые выступают за спасение «Приказной избы». Стало известно, что историческое здание планируют отреставрировать в 2022 году. Информация об этом появилась на сайте областного краеведческого музея.
Сейчас специалисты готовят техзадания на разработку научно-проектной документации. Проект должен быть готов в 2021 году, а в 2022 году проведут реставрационные работы. Кроме того, в 2024 году планируют отреставрировать музей им. Грина.
Деньги на реставрацию зданий выделят из областного и федерального бюджета.
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ИСТОЧНИК KP.RU