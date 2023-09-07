Дом Чарушина в Кирове поручили расселить в срочном порядке

Старинный дом признали аварийным в 2016 году, но в нем продолжают жить кировчане. Фото: киров.рф

Как мы сообщали ранее, жильцам дома №15 по улице Пятницкой объявили предостережение из-за ненадлежащего содержания здания. При этом некоторыми помещениями владеет мэрия. Жильцов обещали расселить в 2023 году, поскольку дом уже находится далеко не в лучшем состоянии.

В администрации рассказали, что Кировскому жилищному управлению поручили в срочном порядке закончить расселение. После этого будет рассматриваться вопрос о реставрации здания с использованием всех возможных источников финансирования.

Кроме того, власти намерены ограничить доступ в дом посторонних лиц, которые обосновались в нем в последнее время. Для этого планируется обратиться к полиции, которая включит объект в маршрут патрулирования.

Отметим, что дом на Пятницкой принадлежал архитектору Ивану Чарушину. Он приобрел здание в 1895 году и жил в нем до отъезда в Ленинград в 1930-х годах. С 2016 года строение признано аварийным.