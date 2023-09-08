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НовостиОбщество8 сентября 2023 11:38

В Кирове на полторы недели ограничат участок улицы Чапаева

Это связано с земляными работами
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На участке проведут реконструкцию теплосетей.

На участке проведут реконструкцию теплосетей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове на участке улицы Чапаева ограничат движение транспорта. Подробности сообщили в горадминистрации.

На следующей неделе у дома №55 начнется реконструкция теплосетей. В связи с этим с 11 по 20 сентября будет действовать ограничение движения. Место проведения земляных работ должны оградить и оборудовать подсветкой в ночное время. Водителей просят быть предельно внимательными при проезде на этом участке.

Кроме того, в «Т Плюс» сообщили, что у перекрестка улиц Блюхера и Комсомольской восстанавливают благоустройство после раскопок. К началу следующей недели движение обещают открыть.