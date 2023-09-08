Мост через Ошторму в Вятских Полянах планируют открыть в конце октября

Мост признали аварийным еще в 2016 году. Фото: правительство Кировской области

В Вятских Полянах начался финальный этап ремонта моста через Ошторму. Подробности рассказали в областном правительстве.

На данный момент подрядчик, «УПМК-22», начал бетонирование плиты мостового полотна. После этого рабочие займутся установкой перил и барьеров пешеходных зон, а также асфальтированием проезжей части. Планируется, что мост откроют в конце октября, хотя еще недавно ставилась задача возобновить движение по нему в начале сентября.

Напомним, мост через Ошторму признали аварийным еще в 2016 году, а в 2021 году часть конструкций обвалилась. На ремонт выделили 283,3 миллиона рублей.