Обвалившийся мост планируют отремонтировать к концу 2022 года

Частичное обрушение моста произошло 13 марта 2021 года. Фото: vk.com/dozorvp

Обвалившийся мост через реку Ошторма в Вятских Полянах планируют отремонтировать к концу 2022 года. Стоимость работ может составить порядка 100-150 миллионов рублей, сообщил глава города в ходе заседания Общественной палаты Кировской области.

В настоящее время подготовлена техническая документация для определения подрядчика на разработку проектной документации. Кроме того, составлена смета, которая проходит экспертизу регионального министерства транспорта. После получения положительного заключения работы по реконструкции моста планируют включить в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» для финансирования.

Ранее в областном правительстве сообщили, что деньги на разработку документации выделят из областного бюджета, так как у муниципалитета нет на это средств.

Напомним, что частичное обрушение моста произошло 13 марта текущего года. В результате движение по нему пришлось закрыть.