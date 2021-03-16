В Вятских Полянах закрыли движение по мосту через реку Ошторму

У моста отвалилась пешеходная дорожка с перилами. Фото: vk.com/dozorvp

В Вятских Полянах закрыли мост через реку Ошторму по улице Тойменка. Движение по нему полностью остановлено. Информацию сообщает областное правительство.

Как выяснилось, 13 марта от моста оторвалась пешеходная дорожка с перилами. Это и стало причиной закрытия движения - в целях безопасности. Администрация Вятских Полян сообщает, что мост, находящийся в муниципальной собственности, разрушился из-за долгого использования и отсутствия ремонта.

Сейчас областной Минтранспорта определяет, в какую сумму бюджету обойдется капитальный ремонт объекта. После этого ведомство подготовит предложение о выделении средств на его восстановление из средств регионального бюджета.