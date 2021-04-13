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Общество13 апреля 2021 10:05

В Вятских Полянах отремонтируют обвалившийся мост через реку Ошторма

Деньги на разработку проектно-сметной документации выделят из областного бюджета
Алексей РомановАлексей Романов
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В Вятских полян реконструируют обвалившийся мост через реку Ошторма. Фото: vk.com/dozorvp

В Вятских полян реконструируют обвалившийся мост через реку Ошторма. Фото: vk.com/dozorvp

После экспертной оценки обвалившегося моста через реку Ошторма в Вятских Полянах, принято решение о разработке проектной документации по его реконструкции. В связи с тем, что в дорожном фонде муниципалитета средств недостаточно, деньги выделят из областного бюджета. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

Напомним, что частичное обрушение моста произошло 13 марта текущего года. Оборвалась пешеходная дорожка с перилами. Мост, имеющий большой износ, длительное время не ремонтировали. Это и стало причиной его разрушения. В результате мост пришлось закрыть. В городе нарушилось транспортное сообщение и образовались пробки.