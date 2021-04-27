На ремонт моста через реку Ошторму потратят полмиллиона рублей

Автомобильное движение по мосту закрыли 26 апреля. Фото: vk.com/dozorvp

В Вятскополянском районе закрыли мост через реку Ошторму, ведущий в поселок Нурминка. Восстановить автомобильное движение по нему обещают в ближайшее время. Об этом сообщает региональное правительство.

Мост перекрыли 26 апреля. Осмотр показал: деревянный настил в очень плохом состоянии из-за долгого отсутствия ремонта, а вот основная конструкция не повреждена. На данный момент имеется пешеходное сообщение между двумя сторонами.

На ремонт моста планируют потратить более 500 тысяч рублей. Деньги выделят из муниципального дорожного фонда. Сейчас с подрядчиком уже заключили договор на поставку древесины. Работы планируют начать сразу после завоза материала.