Мост через Ошторму ремонтируют быстрее, чем планировали

Сейчас подрядчик армирует плиту. Фото: kirovreg.ru

В Вятских Полянах ремонтируют мост через реку Ошторму. Ход работ проверили чиновники правительства Кировской области.

Мост признали аварийным еще в 2016 году. Он соединяет разные части города и важен для местных жителей. Конструкции обвалились в 2021 году, приходилось даже перекрывать движение.

Сейчас на работы дали 283 миллиона 300 тысяч рублей. Подрядчик армирует монолитную плиту проезжей части, делает пешеходные зоны.

Задача - доремонтировать мост и открыть проезд по нему в начале сентября. Хотя по графику срок окончания работ - конец нынешнего года.