Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиАвто23 августа 2023 11:39

Мост через Ошторму ремонтируют быстрее, чем планировали

На работы дали больше 280 миллионов
Петр МАКСИМОВ
Сейчас подрядчик армирует плиту. Фото: kirovreg.ru

Сейчас подрядчик армирует плиту. Фото: kirovreg.ru

В Вятских Полянах ремонтируют мост через реку Ошторму. Ход работ проверили чиновники правительства Кировской области.

Мост признали аварийным еще в 2016 году. Он соединяет разные части города и важен для местных жителей. Конструкции обвалились в 2021 году, приходилось даже перекрывать движение.

Сейчас на работы дали 283 миллиона 300 тысяч рублей. Подрядчик армирует монолитную плиту проезжей части, делает пешеходные зоны.

Задача - доремонтировать мост и открыть проезд по нему в начале сентября. Хотя по графику срок окончания работ - конец нынешнего года.