В Кирове внепланово отремонтировали подъездной путь к школе №10

Дорога используется для подвоза продуктов и ведет на школьные площадки. Фото: киров.рф

В Кирове отремонтировали подъезд к школе №10. Об этом сообщили в горадминистрации.

Рабочие привели в порядок подъездного пути, идущего к школе со стороны улицы Советской. Эта дорога используется для подвоза продуктов в пищеблок, а также ведет на спортивную и игровую площадки. Общая протяженность отремонтированного участка составила около 150 метров.

В мэрии также добавили, что работы провели внепланово. Это стало возможным благодаря асфальтогрануляту, оставшемуся после ремонта дорог в Кирове. Кроме того, внеплановый ремонт подходных путей могут провести у еще нескольких социальных учреждений.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове заканчивается переустройство ливневой канализации у слободы Шевели.