Ливневку у Шевелей почти доделали, а тротуар скоро заасфальтируют

Подрядчик сделал 11 колодцев. Фото: киров.рф

У перекрестка улиц Профсоюзной и Володарского переустраивают ливневую канализацию.

Это участок в Шевелях, где будет строиться школа. «Гордормостстрой» обновляет 460 метров сетей: уже сделаны 11 смотровых колодцев. Трубы взяли диаметром 600 миллиметров – они принимают больше воды.

Трубопровод почти смонтирован. Когда работы завершат, по всему участку восстановят благоустройство, - заверяют в администрации Кирова.

Тротуары и отрезки дорог восстановят (заасфальтируют) до конца сентября.