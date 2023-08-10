Строители в Шевелях наконец зашевелились

Некоторые объекты по нацпроектам достроят уже в 2023-м. Фото: kirovreg.ru

В Кирове строят школы, дороги и дома для переселенцев из аварийного жилья. Работы идут по нацпроектам. Площадки проверила правительственная делегация во главе с зампредом Жердевым:

- на улице Рудницкого, 9 готовятся строить школу на 1 100 мест с бассейном и ФОКом. Территория огорожена и очищена, кран завезен. Сейчас будут выносить канализацию и сносить старые здания. Срок сдачи школы - декабрь 2024-го (хотя ранее говорилось о гораздо более ранней дате);

- то же в Шевелях (перекресток улиц Карла Маркса и Профсоюзной), только школа крупнее - на 1 600 человек. По словам Алексея Александровича, на сегодня это крупнейший проект. Подрядчик очищает территорию от зарослей, прокладывает коммуникации. Далее - отсыпка и общестроительные работы;

- на улице Мостовицкой школу на 1 100 мест строят активно (возводят учебный корпус и бассейн, уже начато остекление). «Под крышу» объект заведут до конца года;

- второй корпус школы № 53 на улице Шинников - еще в большей готовности. Начата внутренняя отделка. Сдадут ее до конца 2023-го.