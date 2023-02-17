Школу в Шевелях начнут строить осенью 2023 года

Строительство учреждения анонсировали еще несколько лет назад Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В слободе Шевели продолжают выкупать земельные участки и овощные кладовки. В дальнейшем здесь появится не раз обещанная новая школа на 1 600 мест. Подробности озвучили на профильной комиссии Кировской городской Думы.

По словам начальника управления строительства и развития инженерной инфраструктуры Алексея Политова, проектно-сметная документация будет готова к концу апреля. Летом ожидается заключение госэкспертизы. Осенью подрядчик сможет приступить к строительству.

А в мае планируют начать подготовительные работы: расчистить территорию, вынести сети, поставить забор, освещение и бытовки, оборудовать временный подъезд. Школу должны строить «под ключ», с бассейном и физкультурными помещениями.

Напомним, разговоры о необходимости отстройки новой школы в слободе Шевели ведутся уже несколько лет, однако до 2022-го подготовка шла не слишком активно.