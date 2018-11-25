2018-11-25T13:57:45+03:00
Общество

В Шевелях построят школу с шумозащитными экранами

В здании планируется разместить до тысячи учеников
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
В здании будущей школы №24 хотят разместить до тысячи учениковВ здании будущей школы №24 хотят разместить до тысячи учениковФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В овраге, на перекрестке Карла Маркса и Профсоюзной, где хотят построить школу, есть несколько хозпостроек и кладовок, которые находятся в частной собственности кировчан. Также по этой территории проходит надземная теплотрасса и санитарно-защитная зона предприятия. От радиуса последней и зависит площадь будущей школы.

- Школа в центре города нужна, - рассказали в администрации города Кирова. - Территория, на которой планируется постройка здания, сложная: нужно засыпать овраг, выровнять участок земли, а также установить шумозащитные экраны.

Тысяча учеников поместится в школе при условии, что здание поставят на участке земли площадью 2,8 гектара.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кировчане придут на место трагедии почтить память 10-летней девочки
В понедельник на Юго-Западе Кирова отключат электричество
На Московской водитель насмерть сбил 10-летнюю девочку
Кировских водителей проверяют на трезвость
Следственный комитет подтвердил арест Леонида Яфаркина
В Кировской области 121 магазин продавал алкоголь в неположенное время
У Радужного столкнулись автобус и «легковушка»: 7 человек пострадали
Определены финалисты конкурса FOOD-CHALLENGE 2018
В Кировской области овчарка Грози помогла разыскать пропавшего лесоруба
«УРАЛХИМ» укрепляет сотрудничество с регионами РФ
На ремонт кировских сельских ДК выделят 31 миллион
Молодым ученым ВятГУ вручены свидетельства победителей конкурса 2018 года на право получения грантов Президента Российской Федерации
Директора кировской строительной компании поймали на взятке
В Нижнеивкино мужчина избил жену до смерти за то, что она была пьяна
В Кировской области четверо подростков избили и ограбили прохожего
В Кикнуре экс-уголовника подозревают в убийстве односельчанина
Житель Вятских Полян украл дезодорант за 199 рублей и получил 13 лет колонии
В Фаленках пожар на лесопилке повредил четыре машины
На трассе «семерка» влетела в «Ауди»: трое пострадавших, один из них в больнице
Автоинспекторы спасли пенсионера из горящего дома в Даровском районе
Под Кировом пожар в квартире пенсионера тушили 4 бригады
Безработный кировчанин из мести разбил битой дверь «четырнадцатой»
Предложения от Кировской области направили в ЦИК «Единой России»
В выходные в Кирове будут следить за работой дорожников