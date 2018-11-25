В Шевелях построят школу с шумозащитными экранами

СЕГОДНЯ 13:57 2018-11-25T13:57:45+03:00

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В овраге, на перекрестке Карла Маркса и Профсоюзной, где хотят построить школу, есть несколько хозпостроек и кладовок, которые находятся в частной собственности кировчан. Также по этой территории проходит надземная теплотрасса и санитарно-защитная зона предприятия. От радиуса последней и зависит площадь будущей школы.

- Школа в центре города нужна, - рассказали в администрации города Кирова. - Территория, на которой планируется постройка здания, сложная: нужно засыпать овраг, выровнять участок земли, а также установить шумозащитные экраны.

Тысяча учеников поместится в школе при условии, что здание поставят на участке земли площадью 2,8 гектара.