В Шевелях построят школу с шумозащитными экранами
В овраге, на перекрестке Карла Маркса и Профсоюзной, где хотят построить школу, есть несколько хозпостроек и кладовок, которые находятся в частной собственности кировчан. Также по этой территории проходит надземная теплотрасса и санитарно-защитная зона предприятия. От радиуса последней и зависит площадь будущей школы.
- Школа в центре города нужна, - рассказали в администрации города Кирова. - Территория, на которой планируется постройка здания, сложная: нужно засыпать овраг, выровнять участок земли, а также установить шумозащитные экраны.
Тысяча учеников поместится в школе при условии, что здание поставят на участке земли площадью 2,8 гектара.