В Кирове три школы сдадут к концу 2023 года и еще три так и не начали строить

Власти будут искать новых подрядчиков на незаконченные объекты и контролировать работу уже существующих. Фото: Иван МАКЕЕВ

На данный момент в Кирове строятся две школы - в районе Зубаревского леса и в Долгушино. Обоими объектами занимается один подрядчик - «Монолит». Поскольку ход работ идет невысокими темпами, ситуацию контролируют власти.

Кроме того, так и не началось строительство трех учебных заведений: общеобразовательного учреждения на улице Торфяной и пристроев к школам №58 и 66. Мэрия готовится расторгнуть контракты с подрядчиками.

Школы в Урванцево, на улицах Мостовицкой и Рудницкого, а также пристрой к образовательной организации №53 должны сдать в декабре 2023 года. Сейчас проектно-сметная документация по объектам проходит экспертизу. Кроме того, готовится проект строительства учебного заведения в Шевелях.

Глава администрации Кирова Вячеслав Симаков заявил, что к недобросовестным подрядчикам применят различные меры, в том числе штрафы. Власти также ищут других подрядчиков на незаконченные объекты.