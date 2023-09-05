К стройплощадке школы в Шевелях проложили коммуникации

На участке зачистили заросли. Фото: kirovreg.ru

В слободе Шевели готовят площадку под строительство школы.

На сегодня территорию зачистили от зарослей, к участку проложили коммуникации, - сообщают в областном правительстве. Участок вскоре начнут отсыпать, а после возьмутся за общестроительные работы. Сама стройка запланирована уже на 2024 год.

Школа будет рассчитана на 1 606 мест, в ней будут бассейн и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Фото: kirovreg.ru

Чиновники побывали и на другой стройплощадке - по улице Мостовицкой, 15. Здесь появится школа на 1 100 мест (тоже с бассейном и ФОКом). Коробка здания готова, а с нового года начнут внутренние отделочные работы. На 2024-й запланировано благоустройство.

Еще одна школа будет в Зубаревском лесу: 1 500 мест, бассейн, ФОК. Срок достройки продлили до 1 июля 2024 года: власти и «Монолит» пошли на компромиссы.