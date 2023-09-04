«Монолит» достраивает три школы в Кирове

Для школ определили новые сроки сдачи. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Монолит» возобновляет строительство школ в Кирове. Об этом стало известно во время еженедельного совещания у губернатора Александра Соколова. Застройщик предложил возобновить работы на минувшей неделе.

- 31 августа мы встретились с директором группы компаний «Сельмаш» Александром Чуриным и еще раз проговорили детали соглашения, сроки, графики. Мы посчитали, что такой вариант наиболее быстрый для достройки этих объектов. Не скрою, нами разрабатывались другие планы, но все-таки при дополнительных гарантиях, которые были даны на встрече, решили вернуться к этому варианту, - сообщил вице-губернатор Андрей Лучинин.

Для школ установили новые сроки сдачи: на проспекте Строителей - 1 марта 2024 года, в Долгушино и Зубаревском лесу - 1 июля 2024 года.