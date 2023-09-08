В Победилово асфальтируют прилегающую территорию

После ремонта парковка увеличится более чем в два раза. Фото: kirovreg.ru

В Победилово продолжается реконструкция привокзальной площади. Подробности рассказали в областном правительстве.

На данный момент идет асфальтирование парковки для гостей аэропорта. 6 сентября подрядчик приступил к устройству нижнего слоя покрытия. Его укладка закончится до конца недели, если позволит погода. Сейчас на парковке уже провели работы на площади 6000 квадратных метров: снятие и разработка грунта, а также устройство подстилающего слоя и несущего основания.

После укладки асфальта рабочие нанесут разметку, устроят обочины и установят новый 3D-забор. Планируется, что после окончания ремонта парковка увеличится более чем вдвое - до 250 машиномест.

Добавим, что работы идут также на парковке для сотрудников аэропорта. Срок их окончания - конец октября.