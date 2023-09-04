В Победилово до конца октября проведут реконструкцию привокзальной площади

После реконструкции парковка увеличится вдвое. Фото: kirovreg.ru

В Победилово идет реконструкция привокзальной площади. Об этом сообщает областной Минтранс.

Подрядчиком выступает АО «Вятавтодор». Ему предстоит обновить асфальтовое покрытие, создать новые переходы и смонтировать новое уличное освещение. После реконструкции парковка должна увеличиться более чем в два раза - до 250 машиномест.

Работы завершатся в конце октября. Отметим также, что обновление привокзальной площади приурочено к 650-летию Кирова.

Ранее мы также сообщали, что дорогу, ведущую к аэропорту, планируют отремонтировать и расширить. Минтранс уже рассмотрел и обсудил проект.