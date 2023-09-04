Кировский Минтранс рассмотрел проект дороги к аэропорту «Победилово»

В планах - ремонт дороги, расширение некоторых участков и другие работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В кировском Минтрансе обсудили планы на дорогу до аэропорта «Победилово». Подробности рассказал министр транспорта Кировской области Алексей Петряков.

- Большие перемены в аэропорту «Победилово» продолжаются. Рассмотрели и обсудили проект дороги, - написал он в своем телеграм-канале.

На данный момент в планах у властей расширение участков дороги у съездов и выездов, капремонт перекрестка с Победиловским трактом, замена дорожного покрытия и монтаж нового освещения. При необходимости рабочие проведут перекладку инженерных сетей и коммуникаций.

- Все подробности раскрывать не стану. Это будет масштабным подарком к 650-летнему юбилею Кирова, - добавил министр.

Ранее мы также сообщали, что на 20 улицах Кирова проведут ямочный ремонт.