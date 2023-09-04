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НовостиОбщество4 сентября 2023 10:17

На двух десятках улиц Кирова проведут ямочный ремонт

Среди них - улицы Луганская, Воровского, Менделеева и другие
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы пройдут в рамках нового муниципального контракта. Фото: киров.рф

Работы пройдут в рамках нового муниципального контракта. Фото: киров.рф

На 20 улицах Кирова проведут ямочный ремонт. Об этом сообщили в администрации города.

Ремонт асфальтобетоном пройдет на общей площади в семь тысяч квадратных метров, а литой смесью - на четырех тысячах квадратных метров. В списке улиц, где запланированы работы - Луганская, Воровского, Менделеева (от Московской до Воровского) и другие.

В городе также продолжается ремонт грунтовок. В 2023 году на эти цели предусмотрено 118,5 миллиона рублей. Работы пройдут более чем на 54 участках во всех районах Кирова. На 32 объектах они уже завершены, на остальных закончатся до конца октября. По контракту предусмотрено грейдирование дорог и устройство выравнивающего слоя.

Ранее мы также сообщали, что «Монолит» достроит три школы в Кирове.