Пассажиропоток «Победилово» увеличился на 21% с начала года

За восемь месяцев через аэропорт прошли почти 300 тысяч пассажиров. Фото: pobedilovo.com

Аэропорт «Победилово» подвел итоги работы последних восьми месяцев года. Подробности рассказали в областном правительстве.

С января по август число пассажиров, воспользовавшихся услугами аэропорта, превысило 290 тысяч человек, что на 21% больше, чем в минувшем году. За этот период выполнено 1128 взлетно-посадочных операций, что на 9,1% превышает показатель аналогичного периода 2022 года.

Рост пассажиропотока связан с увеличением количества выполняемых рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. При этом столичное направление стало самым популярным: перелеты из Кирова в Москву и наоборот совершили 13857 пассажиров. Рейсы в Питер оказались на втором месте. Добавим, что из аэропорта также выполняются регулярные полеты в Нарьян-Мар и Казань.